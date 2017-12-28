Сведенный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 миллиарда гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн. Об этом заявила министр образования и науки Лилии Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

«Как вы возможно помните, 2017-й стал годом роста для финансирования образования. Увеличение инвестиций позволило нам подготовиться к изменениям, которые ожидаются в 2018 году, поднять социальный статус учителей, поддержать профессиональное образование, которое вследствие недостаточно продуманных решений в 2016 году бросили на финансирование областей и городов областного значения. В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд гривен», - рассказала Гриневич.

Она подчеркнула, что 2018 - год старта реформы «Новая украинская школа». «И это именно тот случай, когда реформа поддержана реальными деньгами», - добавила министр.

Так, на старт реформы в бюджете 2018 года заложены значительные средства: почти 1 млрд грн (998,7 млн) на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 млн 818 тыс. - на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн - повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. - учебники для 1-го класса. Также 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

«Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти - часть средств дает государство, другую часть - местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебными средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новая образовательная среда, и мы должны его обеспечить», - отметила Гриневич.

Напомним, с 2017 года Кабинет Министров Украины повысилзарплаты учителям почти на 50%.