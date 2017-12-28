также в разделеМир
На Суматре произошло извержение вулкана 12
В результате теракта в Петербурге пострадали 13 человек 43
В Петербурге в супермаркете прогремел взрыв 57
Запущенный Россией для Анголы спутник перестал выходить на связь 66
России не нравится риторика США в отношении КНДР 38
СМИ: Россия частично «закроет» небо для США 124
В ЕС отреагировали на решение ЦИК РФ о недопуске Навального к выборам 104
В РФ назвали приоритетом наращивание войск на границе с Украиной 78
Собчак стала кандидатом в президенты РФ 74
На Кубе из-за взрыва фейерверков пострадали 39 человек 48
США значительно сократят бюджет ООН 69
Военный корабль РФ нарушил территориальные воды Великобритании 86
Google «убьет» миллионы программ и игр для Android 124
ЦИК РФ отказался зарегистрировать Навального кандидатом в президенты 97
В московской полиции уточнили число погибших в результате ДТП с автобусом 133
Еще одна страна переносит посольство в Иерусалим 143
В Москве автобус въехал в подземный переход, есть жертвы 142
В РФ заявили об «иностранном вмешательстве» в выборы 69

В результате серии взрывов в афганской столице Кабуле погибли по меньшей мере 40 человек, еще 30 человек получили ранения. Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на министерство внутренних дел.

«По меньшей мере 40 погибших в результате нескольких взрывов в Кабуле», - говорится в сообщении.

По информации The Tribune, взрывы произошли возле информационного агентства Afghan Voice.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Насрат Рахими, целью нападавших был расположенный рядом со зданием агентства Табаянский культурный центр, где в момент взрыва проходило торжественное мероприятие, сообщает Укринформ.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из террористических организаций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги