В результате серии взрывов в афганской столице Кабуле погибли по меньшей мере 40 человек, еще 30 человек получили ранения. Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на министерство внутренних дел.

«По меньшей мере 40 погибших в результате нескольких взрывов в Кабуле», - говорится в сообщении.

По информации The Tribune, взрывы произошли возле информационного агентства Afghan Voice.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Насрат Рахими, целью нападавших был расположенный рядом со зданием агентства Табаянский культурный центр, где в момент взрыва проходило торжественное мероприятие, сообщает Укринформ.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из террористических организаций.