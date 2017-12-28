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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье для The New York Times отметил, что у США нет иллюзий в отношении сегодняшнего режима в России.

«Мы не питаем иллюзий в отношении режима в России, с которым имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах»,- написал глава Госдепа.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по Сирии. «Сейчас, когда президент Путин выразил приверженность проводящемуся под эгидой ООН Женевскому процессу, который направлен на создание нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия пойдет по этому пути. Мы уверены, что воплощение в жизнь результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада», – заявил он, сообщает УНИАН.

«Хотя мы проявляем бдительность в отношении российской агрессии, мы признаем необходимость работы с Россией там, где наши взаимные интересы пересекаются», – заявил госсекретарь США.

По мнению американского госсекретаря, о восстановлении нормальных отношений с Россией невозможно говорить до урегулирования ситуации в Украине.

Тиллерсон подчеркнул, что назначение Курта Волкера спецпредставителем США показывает приверженность американской стороны «восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины». «В отсутствие мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начаться с соблюдения Россией Минских соглашений, вести с Россией дела как обычно невозможно», – подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, ранее Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и уменьшить уровень насилия.
ForUm

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