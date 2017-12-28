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В Санкт-Петербурге от взрыва в супермаркете «Перекресток» пострадали 13 человек. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. 

«По состоянию на 8:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте - 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5 пострадавших», - отметила она, сообщает УНИАН

Кроме того, по последним данным, сейчас в больнице остаются 6 пострадавших. 

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом.

Напомним, 27 декабря в Петербурге в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв
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