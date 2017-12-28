Зачем президенту России Владимиру Путину договариваться о решении конфликта на Донбассе, как будет развиваться ситуация в следующем 2018 году, и возможно ли усиление конфронтации? Сайт «Сегодня» узнал мнение аналитиков на эти темы.

России не выгодна эскалация конфликта на Донбассе

Эксперт программы международной и внутренней политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Игар Тышкевич в своем прогнозе на 2018 г. отмечает, что Россия будет пытаться достичь соглашения по Донбассу по нескольким причинам.

«Ключевым фактором в плане решения конфликта на Донбассе будет позиция России, которая сегодня определяет, какой уровень эскалации она может себе позволить. Действия России в 2017 г. указывают на то, что Кремль взял курс на оптимизацию недостатков конфликта с Украиной. На это повлияло усиление санкиционного режима со стороны США на протяжении 2017 г.», – поясняет Тышкевич.

По его мнению, с точки зрения тактики соглашение по Донбассу в начале 2018 г. было бы очень выгодным для Владимира Путина по двум причинам:

в марте в России пройдут президентские выборы и, несмотря на их спрогнозированный характер, Кремлю очень бы не хотелось неприятных сюрпризов, а решение конфликта на Донбассе можно было бы обыграть в пользу «миротворца» Путина.

с 14 июня по 15 июля в России будет проходить Чемпионат мира по футболу. Если взять во внимание особенную чувствительность к таким имиджевым мероприятиям, вряд ли Кремль решится на широкомасштабную эскалацию или другие радикальные действия в отношении Украины.

Юрий Романенко, директор программы международной и внутренней политики аналитического центра «Украинский институт будущего» говорит, что Россия будет пытаться разыграть тот же сценарий, что и в этом году.

«Опять мы видим попытку разыграть миротворческий сценарий на 2018 г. Проявляется инициатива со стороны Путина на достижение примирения по Донбассу. По ходу они повышают ставки, мы видим, как начинаются обстрелы, мы видим жертвы с нашей стороны. Потом мы видим, как нам говорят, давайте обменяем военнопленных, и Путин показывает, что нужно приходить к какому-то консенсусу. Между строк все понимают, что у россиян достаточно плохая ситуация в долгосрочном плане. Вот этот ниспадающий старый уклад, где огромную роль играли нефть, газ и всякое углеводородное сырье, он подходит к своему концу. Все уже считают, как от этого избавляться и переходить на следующий уклад, и россияне прекрасно понимают, что, если будут сохраняться санкции, они рискуют остаться без ресурсов. После 2024 года у них все может развернуться очень печально», – комментирует эксперт.

По мнению аналитиков, Кремль не будет играть в широкомасштабную конфронтацию. Есть несколько базовых факторов, которые на это указывают: президентские выборы и Чемпионат мира по футболу.

«Вероятность того, что попытаются сыграть в большую сделку по Донбассу – велика, она выше, чем в этом году. Мы думаем, что все-таки базовым по Донбассу будет тот же сценарий, что и в этом году – ни войны, ни мира. Они будут делать шаг вперед, потом будут какие-то срывы и торги», – отмечает Романенко.

Ситуация на Донбассе будет обусловлена грядущими выборами

Не стоит забывать о том, что буквально через год, а именно в 2019 г., парламентские и президентские выборы пройдут и в Украине, что подтолкнет к поиску оптимальных политических решений.

Также в следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс США.

«В контексте расследований ФБР о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 г., Москва не захочет лишний раз раздражать Вашингтон и будет придерживаться той же тактики, что наблюдалась на парламентских выборах в Германии, что прошли по предсказуемому направлению», – поясняет Тышкевич.

По мнению экспертов, США будет развивать такую же линию, как и в этом году. Возможно, президент Дональд Трамп и хотел бы заключить какое-то соглашение с Россией, но: »его маневр ограничен другими институтами американского deep state, где усилилась позиция «ястребов», – говорится в прогнозах Украинского института будущего.

Юрий Романенко отметил, что с президентскими выборами в России все понятно и никаких неожиданностей там не будет, а вот Чемпионат мира по футболу для Кремля критически важен с точки зрения демонстрации символических побед.

«Россия сейчас исповедует доктрину медоеда, один из российских журналистов блестяще сформулировал. Медоед – это такой маленький хищник, очень наглый, очень агрессивный и даже львы не всегда рискуют с ним вступить в схватку, потому что он просто обезбашенный, лезет в драку, цепляется и всем своим видом показывает, что связывание с ним опасно для того субъекта, который хочет втянуться в игру», – сравнивает Романенко.

Сценарии развития ситуации на Донбассе

В Украинском институте будущего выделили основные сценария развития ситуации на Донбассе.

Первая группа вариантов – конфронтационная. Правда, вероятность ее развития всего несколько процентов.

Сценарий широкомасштабных военных действия между Украиной и Россией в нынешних условиях почти нереален, эксперты дают всего 1-2% вероятности его осуществлению. Для Украины такое развитие событий невозможно из-за отсутствия ресурсов, особенно в контексте грядущих выборов. А для Кремля это очень рискованно, к тому же, США и ЕС выступают кардинально против этих процессов.

А вот сценарий с маленькой победной операцией для России был бы вполне допустимым только в одном случае. Для всех других участников конфликта и международных игроков этот вариант неприемлем.

«Если консультации с США по формату «возвращения» ОРДЛО в Украину зайдут в тупик и финансирование этого региона будет становиться все более обременительным для Кремля – в таком случае появится искушение попробовать изменить баланс в свою пользу с помощью силового давления на Украину», – говорит Тышкевич в своем прогнозе.

В целом же, такой вариант тоже маловероятен – эксперты дают ему 5-8%.

Вторая группа сценариев – консервативно-миротворческая. Сюда входит базовый сценарий развития событий «ни войны (в смысле – полномасштабных боевых действий), ни мира» и миротворческая миссия ООН на Донбассе.

Сценарий «ни войны, ни мира» эксперты также называют затягиванием времени. Именно такое развитие событий и произойдет с вероятностью в 70-80%.

«Украинская правящая элита боится делать резкие шаги, которые способны изменить существующий статус-кво, поэтому Украина зависит от внешних игроков, которые разыгрывают украинскую карту, исходя из своих интересов», – очертил ситуацию Тышкевич.

Для России такой вариант тоже оптимальный. С одной стороны, Кремлю хотелось бы и вовсе уйти с Донбасса, чтобы снять напряжение в отношениях в Западом, а с другой стороны, Кремль хочет уйти с Донбасса на своих условиях, чтобы это не выглядело как поражение. Также состояние «ни войны, ни мира» не создает дополнительного давления на Евросоюз, поэтому вполне приемлемо для ЕС.

«Для США этот вариант вполне возможен, исходя из той позиции арбитра, которую они занимают», – отметил Тышкевич.

Вероятность сценария миротворческой миссии ООН на Донбассе эксперты оценивают в 30-40%, при этом, сценарий может развернуться ближе к концу 2018 г. Отмечается, что ключевым вопросом в этом случае становится не сам факт начала работы миссии по поддержанию мира, а ее формат. Важным аспектом также станет национальный состав «миротворцев» и источники финансирования миссии ООН, которая может достичь численности от 20 до 40 тыс. человек.

«Вероятность появления миротворцев ООН на Донбассе в 2018 г. мы оцениваем, как очень высокую. Мы уверенны, что процесс выхода из конфликта будет идти по пути наибольшего сопротивления сторон. Это означает, что решения, принятые в следующем году, будут способны привести к его заморозке, а не к остаточному решению конфликта», – резюмировал Тышкевич.

Анастасия Ищенко, «Сегодня»