Украина начала очередные переговоры по обмену пленными. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в аэропорту «Борисполь», куда прибыли недавно освобожденные из плена украинцы.
«Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена», – отметила она, сообщает 112 Украина.
Кроме этих людей, по словам Луценко, Президент Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению украинцев, которые осуждены в России. «Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь», - сказал она.
Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.
Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.
Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.
По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
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