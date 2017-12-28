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Украина начала очередные переговоры по обмену пленными. Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в аэропорту «Борисполь», куда прибыли недавно освобожденные из плена украинцы. 

«Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена», – отметила она, сообщает 112 Украина.

Кроме этих людей, по словам Луценко, Президент Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению украинцев, которые осуждены в России. «Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь», - сказал она. 

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

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