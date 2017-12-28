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В среду, 27 декабря, российские пограничники не пустили в оккупированный Крым несколько десятков украинских таксистов, которые везли пассажиров с киевского поезда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра информполитики Эмине Джеппар.

«В дополнение к нескольким обыскам в домах крымских татар, которые имели место в Ленинском районе, на «границе» в Крым не пустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей из и в Крым», – отметила она.

По словам замминистра, несколько десятков украинских таксистов с 8 до 10 утра (как раз после встречи пассажиров с киевского поезда) получили запрет въезда в Крым вместе с соответствующими «документами». «В разговоре российские пограничники объяснили, что «невъезд» получили из-за недостатка средств для пребывания в Крым», – подчеркнула Джеппар.

По ее словам, речь идет о примерно 30-35 таксистах и автомобилях, которые не смогли заехать в Крым вместе с пассажирами. Пассажиров распустили.
ForUm

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