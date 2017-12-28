Канада ищет способы расширения своей военной помощи Украине. Об этом рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

«Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России», - сказал Саджан.

По его словам, открытие Украине доступа к канадскому рынку оружия стало одним из этапов сотрудничества. «Я не прекращаю взаимодействовать с министром Полтораком, и внесение Украины в Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, стало только одним элементом. Наши ведомства нынче работают над дальнейшими шагами по предоставлению возможной поддержки», - заметил министр обороны Канады, сообщает Укринформ.

Он пообещал «продвигаться в этом вопросе». «Разрешение на продажу оружия - только один из шагов, необходимых для предоставления Украине правильных возможностей», - подытожил Саджан.

Напомним, Канада сняла ограничение на продажу огнестрельного оружия Украине.