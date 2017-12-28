Президент Петр Порошенко подчеркнул, что все пленные украинцы будут освобождены и вернутся домой. Об этом он заявил во время встречи освобожденных из плена украинских военных в аэропорту в Харькове, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Уверен в том, что победа будет за нами. Добро пожаловать домой», - подчеркнул Порошенко.

«Наконец-то это случилось. Этого дня мы ждали более трех лет», - сказал Президент. Он напомнил, что первые украинские воины попали в плен во время боев на Саур Могиле, и после Дебальцево, и из-под Луганска.

«И киборги из донецкого аэропорта стоят сегодня за моей спиной, освобожденные из вражеского плена, где они находились в заложниках только за то, что они любят Украину», - добавил Президент.

«И задрожало сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, уполномоченный Президента, которая была в Горловке, на оккупированной территории, достала украинский флаг и в Горловке зазвучало многоголосое: «Слава Украине!» и услышали ответ: «Героям слава!», - рассказал Порошенко.

Глава государства отметил: «И ребята гордо подняли украинские флаги и сказали: «Мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию». Очень важно, что почти каждый сказал: «Мы будем продолжать борьбу для того, чтобы освободить наших ребят, которые остались в Макеевке, Горловке».

«Это очень важно, потому что Украина своих не бросает», - подчеркнул Порошенко.

По словам Президента, этим мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит членов группировки «их там нет», или тайно, без объяснений заставляет замолчать близких, жен, родителей и заставляет их делать вид, что их нет.

Глава государства отметил, что ребята, которые были в плену, знают, как эти долгие три года их родители, дети, жены, объединившись вместе со всей нашей командой в единую силу, бились за то, чтобы их вернуть домой.

«Я хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые остались сейчас на оккупированной территории, услышат - мы будем с утроенной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все для того, чтобы это случилось как можно скорее», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.