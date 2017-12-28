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Вчера, 27 декабря, в Голосеевском районе Киева судья из Киевской области на внедорожнике Land Rover, насмерть сбил пешехода, сообщает Громадське.

Патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

«Когда мы приехали на место ДТП, то увидели скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. Погибший мужчина 1959-го года», - сказала патрульная полицейская Алина Гориленко.

На вопрос, был ли водитель пьян, полицейская ответила: «Я этого не знаю, я не врач. В таком случае человека отправляют в медучреждение».

По информации двух собеседников издания в МВД, водитель внедорожника - судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Отметим, что в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе «транспортные средства» указана та же модель автомобиля Land Rover, что и была на месте ДТП.
ForUm

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