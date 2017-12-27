Задолженность по зарплате на Николаевском судостроительном заводе сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера «Украина», сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Укроборонпром» неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг Николаевского судостроительного завода. Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера «Украина» или дальнейшее содержание», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал «Украину» на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн.



«В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений с детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения мы так и не получили. «Укроборонпром», в соответствии с уставом, который был утвержден Кабинетом Министров, не имеет права перераспределять средства между предприятиями-участниками. Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как «Антонов», «ХКМБ им. Морозова», «Завод им. Малышева» или ГАХК «Артем» и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения», – подчеркнули на предприятии.



Как отметил глава «Укроборонпрома» Роман Романов, в этой ситуации «нужно не искать «козлов отпущения», а нужно принимать решение и как можно быстрее».



«За эти военные годы, вокруг «Укроборонпрома» и лично меня, как Генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством. Я уверен, что качественные решения позволят сгенерировать потенциал вокруг решения проблем «Николаевского судостроительного завода» и промышленных предприятий Украины в других отраслях», – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий, входящих в концерн.

Ранее в Минобороны заявили, что Военно-морские силы Украины не нуждаются в ракетном крейсере «Украина».