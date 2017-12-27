также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 42
Дело о запорожских фиктивных тендерах: разыскиваемый заммэра оказался в больнице 32
Порошенко встретил освобожденных украинцев 52
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться к боевикам 77
ДТП в Харькове: против автошколы, где училась Зайцева, завели дело 26
Украина передала боевикам 233 человек 44
Геращенко уточнила, что на подконтрольную территорию вернулись 73 человека 40
В плену боевиков остаются 103 украинца 37
САП закрыла дело против Довгого 29
Названы имена освобожденных из плена украинцев 81
ГПУ обнародовала материалы по делу замглавы Запорожского облсовета 30
Медведчук рассказал, благодаря кому состоялся обмен 161
Все освобожденные из плена уже находятся на подконтрольной Украине территории 43
Нардепы установили новый рекорд кнопкодавства в Раде 41
Обмен пленными завершен, освобождены 74 украинца 55
«Справилась с блеском»: Аваков поблагодарил Дееву за работу 63
Порошенко прибыл на Донбассе встречать освобожденных их плена 68
Аннексия Крыма: РФ рассылала военным ВСУ фейковый приказ о сдаче оружия 55

Задолженность по зарплате на Николаевском судостроительном заводе сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера «Украина», сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Укроборонпром» неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг Николаевского судостроительного завода. Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера «Украина» или дальнейшее содержание», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал «Украину» на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн.

«В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений с детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения мы так и не получили. «Укроборонпром», в соответствии с уставом, который был утвержден Кабинетом Министров, не имеет права перераспределять средства между предприятиями-участниками. Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как «Антонов», «ХКМБ им. Морозова», «Завод им. Малышева» или ГАХК «Артем» и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения», – подчеркнули на предприятии.

Как отметил глава «Укроборонпрома» Роман Романов, в этой ситуации «нужно не искать «козлов отпущения», а нужно принимать решение и как можно быстрее».

«За эти военные годы, вокруг «Укроборонпрома» и лично меня, как Генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством. Я уверен, что качественные решения позволят сгенерировать потенциал вокруг решения проблем «Николаевского судостроительного завода» и промышленных предприятий Украины в других отраслях», – подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал кадровые изменения руководства государственного концерна «Укроборонпром» из-за проблем с выплатой заработных плат на ряде предприятий, входящих в концерн.

Ранее в Минобороны заявили, что Военно-морские силы Украины не нуждаются в ракетном крейсере «Украина». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги