Президент Петр Порошенко вблизи линии соприкосновения встретил освобожденных украинцев, находившихся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент поздравил героев с возвращением и отметил, что все очень ждали их освобождения. Он также отметил, что сегодня встречают героев и посол Франции и представитель посольства Германии. «Усилиями Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, нашей большой команды стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами», - подчеркнул Глава государства.

По словам Порошенко, вертолетами освобожденных украинцев доставят в Харьков, а оттуда - самолетами в Киев, где их ждут родные и близкие. «Огромное количество киевлян, украинцев вышли на улицу, чтобы поздравить вас и продемонстрировать, как мы вас ждали», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Как верховный главнокомандующий, как Президент буду делать все возможное, чтобы вернуть каждого воина. Сегодня мы с вами все должны объединиться, чтобы вырвать оставшихся там. Мы должны это сделать, мы должны обеспечивать международное давление. Все сделаем для того, чтобы освободить ребят как можно скорее. Сегодня вы здесь. Нас больше. Мы сильнее. Мы победим».

Вместе с Главой государства освобожденных украинский встречали посол Франции в Украине Изабель Дюмон, постоянный заместитель посла Федеративной Республики Германия в Украине Вольфганг Биндзайль, министр обороны Украины Степан Полторак, а также ранее освобожденный из плена Владимир Жемчугов с женой Еленой.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.