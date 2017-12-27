Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.



«Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.