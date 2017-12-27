также в разделеПолитика
TI призвала Порошенко внести новый законопроект об антикоррупционном суде 55
МИД РФ: Россия не допустит перекрытия границы с Донбассом 157
Обнародован законопроект об антикоррупционном суде 41
Порошенко поручил Кабмину предоставить матпомощь освобожденным пленным 53
Украинцев не пригласят наблюдать за выборами президента РФ 57
Саакашвили встретит Новый год в Киеве: Суд назвал дату рассмотрения иска к ГМС 42
Саакашвили хочет получить компенсацию за похищение силовиками 63
Саакашвили отказался идти на допрос в СБУ 72
МИД Германии предлагает ЕС новую модель отношений с Украиной 271
ОБСЕ и ЕС не будут наблюдать за российскими выборами в Крыму 70
Порошенко обратился к украинцам по случаю 80-летия Чорновила 49
В Женеве по запросу РФ задерживали Яценюка 466
Порошенко: Украина без лишнего шума получит летальное оружие 193
Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде 47
Порошенко и Меркель: Обмен пленными должен состояться до конца года 63
Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение на Донбассе 40
Нидерланды готовы принять Саакашвили 141
Эксперты представили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде 43

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

«Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги