В Харькове полиция выделила в отдельное уголовное производство материалы в отношении автошколы, в которой училась подозреваемая в совершении смертельного ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова Елена Зайцева.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 декабря, заявил заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Чиж.

Он добавил, что уголовное производство зарегистрировано по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Чиж также добавил, что следователи не нашли подтверждения информации о том, что якобы перед столкновением с Volkswagen Зайцева участвовала в так называемых уличных гонках, сообщает УНИАН.

«Данная информация не подтвердилась», - сказал он.

Чиж также добавил, что продление срока досудебного расследования связано с ходатайствами о проведении судебно-медицинских экспертиз, которые заявил один из адвокатов подозреваемых.

Как сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

13 декабря Дронову продлили арест до 10 февраля.