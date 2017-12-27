Успешное проведение обмена было бы невозможно без участия президента РФ В.Путина, патриарха Кирилла, главы украинской канонической Православной церкви Митрополита Онуфрия и глав ОРДО и ОРЛО. Об этом заявил Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«Успешное проведение обмена — освобождение украинцев, удерживаемых по обе стороны линии соприкосновения, — было бы невозможно без участия президента Российской Федерации Владимира Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене удерживаемыми лицами. В тот же день он обратился к руководству непризнанных республик, с просьбой провести обмен. И как известно, они согласились. Огромную роль в освобождении людей сыграла православная церковь. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, с которой я обратился к Владимиру Путину, но и принял участие в организации заключительного, наиболее ответственного этапа переговорного процесса», — заявил политик.

В.Медведчук также отметил роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, главы украинской канонической Православной церкви, «который делает очень много для того, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован мирным путем».

«Сегодня так важно восстановить мир — прежде всего в сердцах и душах людей. Это прямой путь к восстановлению мира в Украине», — уверен политик.

Также лидер «Украинского выбора» выразил признательность руководителям ОРДО Александру Захарченко и ОРЛО Леониду Пасечнику «за понимание и содействие в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц».

«Уверен, что этот важный шаг открывает перспективы для мирного урегулирования конфликта, прекращения боевых действий, решения вопроса о возврате Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. Позиция международного сообщества и воля украинцев по обе стороны линии соприкосновения однозначны: только диалог и мирное урегулирование. И сегодня сделан важнейший шаг в этом направлении», — подытожил Медведчук.