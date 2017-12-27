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Президент Петр Порошенко прибыл на Донбассе, где встречает освобожденных из плена боевиков украинцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко уже на Донбассе, где встречает наших ребят из плена», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходит на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка.
ForUm

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