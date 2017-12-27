Генеральная прокуратура обнародовала часть аудио- и фотоматериалов о причастности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата Марка к хищениям бюджетных средств.

Как отмечается на сайте ГПУ, в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров также подозревается директор одного из коммунальных предприятий Мелитополя».

«По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности», – подчеркнули в генпрокуратуре.

По данным ГПУ, после тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн ​​грн.

«Во избежание политических спекуляций со стороны одной из парламентских фракций о якобы политических преследованиях в Запорожской области, следователями Харьковской прокуратуры было принято решение об обнародовании части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к хищениям бюджетных средств», – сказано в сообщении.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата – бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым.

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.