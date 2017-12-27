также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 42
В «Укроборонпроме» ответили Гройсману: Не нужно искать «козлов отпущения» 54
Дело о запорожских фиктивных тендерах: разыскиваемый заммэра оказался в больнице 32
Порошенко встретил освобожденных украинцев 52
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться к боевикам 77
ДТП в Харькове: против автошколы, где училась Зайцева, завели дело 26
Украина передала боевикам 233 человек 44
Геращенко уточнила, что на подконтрольную территорию вернулись 73 человека 40
В плену боевиков остаются 103 украинца 37
САП закрыла дело против Довгого 29
Названы имена освобожденных из плена украинцев 81
Медведчук рассказал, благодаря кому состоялся обмен 161
Все освобожденные из плена уже находятся на подконтрольной Украине территории 43
Нардепы установили новый рекорд кнопкодавства в Раде 41
Обмен пленными завершен, освобождены 74 украинца 55
«Справилась с блеском»: Аваков поблагодарил Дееву за работу 63
Порошенко прибыл на Донбассе встречать освобожденных их плена 68
Аннексия Крыма: РФ рассылала военным ВСУ фейковый приказ о сдаче оружия 55

Генеральная прокуратура обнародовала часть аудио- и фотоматериалов о причастности заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата Марка к хищениям бюджетных средств.

Как отмечается на сайте ГПУ, в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров также подозревается директор одного из коммунальных предприятий Мелитополя».

«По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности», – подчеркнули в генпрокуратуре.

По данным ГПУ, после тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн ​​грн.

«Во избежание политических спекуляций со стороны одной из парламентских фракций о якобы политических преследованиях в Запорожской области, следователями Харьковской прокуратуры было принято решение об обнародовании части аудио- и фотоматериалов о причастности подозреваемых к хищениям бюджетных средств», – сказано в сообщении.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата –  бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко. 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги