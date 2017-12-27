Вчера поздно вечером на 12-м километре дороги «Мытниця-Фастов» (Киевская область) водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате – не справился с управлением.
Автобус, двигавшийся по маршруту «Киев-Фастов» слетел в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На момент аварии в салоне находились 22 пассажира. В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.
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