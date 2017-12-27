В 2017 году 73 нардепа кнопкодавили 265 раз во время голосований в Верховной Раде. Такое количество нарушений зафиксировало общественное движение Честно. Это больше, чем количество кнопкодавств, зафиксированных за два предыдущих года деятельности Верховной Рады 8-го созыва.

Больше всего кнопкодавили представители группы «Возрождение» (75 зафиксированных фактов), «Блока Петра Порошенко» (55), «Народного фронта» (46) и группы «Воля народа» (41).

Безусловным лидером по неличному голосованию в этом году оказался Антон Яценко из группы «Возрождение» - на его счету не менее 23 кнопкодавств, причем часто он голосует сразу за несколько коллег. Андрей Шинькович из «Блока Петра Порошенко» кнопкодавил как минимум 17 раз. На третьем месте – Василий Гуляев из группы «Возрождение».

Рекордными месяцами в 2017 году и в течение всего периода мониторинга неличных голосований стали ноябрь и декабрь – в каждый из этих месяцев было зафиксировано по 72 факта кнопкодавства.

Ранее Честно сообщало, что количество кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва перевалило за 100 и составляет уже почти четверть депутатов.

Напомним, ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы.