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Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 5,520 млрд грн против 45,543 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет Украины за январь-ноябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 33,917 млрд грн против 9,988 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года, сообщает УНИАН.

Профицит местных бюджетов за указанный период составил 28,397 млрд грн.

Напомним, государственный бюджет Украины в январе-октябре 2017 года получил 647,4 миллиарда гривен доходов, что на 5,2% больше бюджетной росписи на этот период.
ForUm

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