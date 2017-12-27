Вчера, 26 декабря, в Ивано-Франковске на улице Иоанна Павла II «Мерседес» Е-класса въехал в микроавтобус «Фольксваген Каравелла», виновник ДТП попытался скрыться от патрульных, но его догнали в 300 м от места аварии.

Как сообщает КУРС, за рулем «Мерседеса» был нетрезвый священник. Водителя признали нетрезвым по заключению врача, патрульные составили на него постановление по ст. 130 КУоАП.

Виновником ДТП оказался настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук (УПЦ КП). Священник живет в Киеве.