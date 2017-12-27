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В Кривом Роге мужчина, которого обвиняют в осквернения государственного флага Украины, не признает своей вины. Об этом он заявил в суде, передает Радио Свобода.

По словам подсудимого Евгения Колесникова, он неумышленно «зацепил» флаг.

«Я здесь живу, у меня тут и мать, и дети. В чем я виноват – сел и зацепил его. Я это сделал неумышленно», - сказал мужчина.

Он также опровергает информацию о том, что был в тот вечер в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая непризнание вины, суд решил вызвать и допросить свидетелей инцидента.

На предыдущем заседании 4 декабря подсудимый заявлял, что признает вину.

Мужчине грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

10 сентября полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за надругательства над государственным флагом Украины, совершенным в Долгинцевском районе города, по статье 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Депутат Криворожского городского совета Николай Колесник сообщил, что в тот день вечером в Кривом Роге по улице Вячеслава Черновола двое граждан навеселе сорвали государственный флаг Украины и надругались над ним, разорвав на куски и справив нужду. Граждан задержала и держала до приезда полиции руководитель ОСМД вместе еще с одним жителем района.

 
ForUm

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