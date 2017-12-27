Сократив в последний момент, вопреки договоренностям, количество граждан, которых Украина отдаст представителям ОРДЛО, Ирина Геращенко не только подставила Президента Петра Порошенко, но и создала новые проблемы для возвращения пленных домой. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Павел Карназицкий.

«Как называется поведение, когда меняют правила во время игры? А если из-за этого страдают люди, которые и без того натерпелись горя? Действительно, информация адвоката Валентина Рыбина подтверждается. Украинская сторона приготовилась везти людей из списка «ДНР-ЛНР» на обмен, но в последний момент Ирина Геращенко оставила Евгения Мефедова и еще 8 граждан РФ в СИЗО», — сообщил Карназицкий.

Он считает, что первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко «по своему велению» изменила количество и состав людей, которых должны сегодня поменять на линии разграничения на Донбассе.

«Т.е. на ровном месте созданы как минимум 2 проблемы: 9 человек, которым от имени Президента Украины пообещали обмен, останутся в тюрьме; непонятно, как отреагируют «ДНР» и «ЛНР», когда увидят, что на обмен привезли меньше людей, чем обещали», — предупреждает эксперт.

Карназицкий также указал на риск того, что представители ОРДО и ОРЛО воспримут такое поведение со стороны официального лица Украины как «кидалово».

«А пострадает кто? Пострадают украинские пленные — те 74 человека, которых сегодня должны обменять на сторонников ДНР-ЛНР. Как всегда, когда паны дерутся – у холопов чубы трещат», — резюмировал эксперт.