По словам публициста и телеведущего Дмитрия Джангирова, за минувшие полтора месяца формула обмена между Киевом и ОРДЛО претерпела изменения. «А вы в курсе, что менять будут «237 на 74», а не «306 на 74», как сообщали и продолжают сообщать нам СМИ?», - пишет Джангиров в Facebook, ссылаясь на свои источники среди организаторов обмена.

Джангиров подчеркивает, что прогресс в деле обмена наметился только полтора месяца назад, после того, как 15 ноября спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера Виктор Медведчук обратился за содействием к российскому президенту Владимиру Путину. «Решающими стали полтора месяца, начиная с 15 ноября с.г., когда Виктор Медведчук встретился в Ново-Иерусалимском монастыре с президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего Кремль напрямую обратился к лидерам ОРДЛО», - напоминает публицист.

По словам Джангирова, «кроме кропотливой рутинной работы, в самый последний момент понадобились сверхусилия, чтобы преодолеть возникшую проблему».

Публицист поясняет, что Киев сократил количество человек для обмена пленными, что вызвало недовольство со стороны ОРДЛО. «Киев предложил передать только 237 человек – 40 человек из списка «ДНР/ЛНР» отбыли срок и обладают свободой перемещения, еще 29 человек, которые отбывают наказание, отказались от обмена, - написал Джангиров. - Как несложно догадаться, представители ОРДЛО, увидев такое сокращение списков, потребовали пропорционально сократить списки и со своей стороны – передать не 74 украинских пленных, а меньше. И здесь снова потребовались усилия со стороны Виктора Медведчука, который несколько дней подряд (с 21 по 25 декабря) вел переговоры с главами ДНР-ЛНР в присутствии Патриарха. И вот результат – все 74 украинца вернутся к Новому Году домой…»

Джангиров прогнозирует, что после успешного обмена работа по освобождению пленных продолжится, так как Медведчук уже работает над возвращением более 100 украинцев, которые остаются в плену и чье местонахождение установлено.

«Что дальше? Громкие речи непричастных о своей роли в освобождении украинцев из плена, в которых наверняка не будут упомянуты 168 человек, разыскиваемых Украиной на неподконтрольной территории. Из которых на сегодняшний день установлено местонахождение 103, и о возвращении которых уже ведет переговоры Виктор Медведчук», - резюмировал Джангиров.