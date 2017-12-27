Командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко заявляет, что в ходе аннексии Крыма Россия рассылала украинским военным поддельный приказ Министерства обороны о сдаче оружия. Об этом он сказал в ходе допроса в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают Українські Новини.

«12 марта 2014 года я получил фельдъегерский пакет от исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, где был приказ на сдачу оружия», - сообщил Воронченко.

В то же время, у него вызвали подозрения подпись и.о. министра на документе и печатка.

Воронченко отметил, что на печатке стояла надпись «Секретариат Министерства обороны Украины», которая не используется в Украине.

После этого он позвонил Тенюху, и тот сказал, что никакого приказа о сдаче оружия не давал.

Воронченко сообщил, что позже захватчики перебили все кабели связи в районе Гвардейского, общение с Киевом проходило только по мобильной связи.

Воронченко отметил, что в марте 2014 года российские военные захватили его в плен и удерживали 4 дня.

В это время российский генерал Игорь Турченюк, замкомандующего Южным военным округом Вооруженных сил РФ, пытался склонить Воронченко перейти на сторону оккупанта.

«Мне предлагали и квартиру в Ростове и должности в командование в Ростове», - отметил командующий ВМС.

После его отказа российские военные взяли штурмом воинскую часть.

Воронченко утверждает, что вся информация о подготовке захвата Крыма российскими военными передавалась тогдашнему командованию ВМС – Юрию Ильину, Дмитрию Шакуро и Сергею Елисееву, но те на нее никак не реагировали.

Напомним, командующий ВМС Игорь Воронченко заявляет, что украинские военные были готовы обстрелять из двух танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года для того, чтобы предотвратить захват Россией полуострова.