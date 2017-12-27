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Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск Михаила Саакашвили, в котором он обвиняет Министерство юстиции и прокуратуру Киева в незаконном проведении экстрадиционной проверки по запросу Грузии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«На днях Окружной административный суд города Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции Украины и прокуратуре города Киева. Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению «ходатайств в розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили» Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку Саакашвили на основании соответствующего ходатайства», - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины.

«Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством», - отметили в суде.

Также истец просит суд обязать ГМС рассмотреть соответствующие жалобу и сообщения. Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, Саакашвили подал в суд на ГМС и МВД.

 

 
ForUm

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