Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко заявляет, что украинские военные были готовы обстрелять из двух танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года для того, чтобы предотвратить захват Россией полуострова.

Об этом он сказал в ходе допроса в суде по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, передают Українські Новини.

Воронченко, который в тот момент занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны, заявил, что предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года план по применению танков для освобождения здания Верховного Совета Крыма от захватчиков.

«У меня были готовы 2 танка... которыми можно было обстрелять (здание), как в России Президент Ельцин в 1993 году», - сказал он.

Воронченко также сообщил, что спецназ «Альфа» Службы безопасности Украины был готов к применению в операциях по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

Свидетель отметил, что такие операции по отражению российской военной агрессии на полуострове могли быть успешно проведены только 27 февраля 2014 года, так как затем соотношение украинских и российских войск изменилось в пользу оккупантов.

«27 февраля такого приказа (на применение оружия против российских военных) не было. Приказ поступил после 8 марта», - заявил Воронченко.

Он также подчеркнул, что в письменной форме ни одного приказа о применении оружия не было получено в ходе аннексии Крыма.

Воронченко уверен, что именно Янукович должен был еще в начале российской агрессии в Крыму отдать приказ о введении военного положения.