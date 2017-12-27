Судя по данным, обнародованным Госстатом, Украина с каждым годом завозит все больше импортных товаров. С точки зрения потребителя, это не может не радовать. Но вот для экономики это не очень хорошо, потому что разница в суммах между экспортом и импортом растет в пользу импорта. То есть Украина в результате торговли больше денег отдает за рубеж, чем получает. И все-таки украинский экспорт тоже растет. Сегодня попробовал выяснить, как меняется структура международной торговли и какие украинские товары интересуют мир.

В 2017 году Украина торгует со 159 странами. Экспортирует товары в 158 стран (за исключением Фарерских островов), а импортирует из 155-ти (кроме Багам, Джибути, Центрально-Африканской Республики и Того).

По сравнению с прошлым годом, количество торговых партнеров у нас немного уменьшилось (в 2016-м было 161 государство). В 2017-м из числа торговых партнеров исчезли Лихтейнштейн, Мальдивы, Никарагуа, Фолклендские (Мальвинские) Острова и Ямайка. Зато добавились Гаити, Багамские и Сейшельские острова.

По состоянию на конец октября, Украина продала за границу своих товаров почти на 35,2 млрд долларов, а закупила за рубежом на 39,8 млрд. Так что торговое сальдо пока имеем отрицательное, что негативно влияет и на курс доллара, и на другие основные показатели экономики. Причем в последние годы размер отрицательного сальдо увеличивается. Так, по итогам 10 месяцев 2017 года экспортно-импортное сальдо составляет -$4,6 млрд. В 2016-м показатель был -2,9 млрд. В 2015-м мы имели положительный баланс: $0,6 млрд.

По некоторым позициям ситуация начинает улучшаться.

«В 2017 году впервые за последние 4 года объем экспорта украинских товаров и услуг начал расти. За 10 месяцев этого года экспорт товаров вырос на 20,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в денежном эквиваленте составляет 35,18 млрд долларов», – говорит Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

По ее словам, сегодня созданы предпосылки для активизации экспорта, упрощения доступа украинских производителей на зарубежные рынки, что может принести плоды уже в ближайшее время.

«В этом году разработана Экспортная стратегии, которая является четким планом развития украинского экспорта на следующие 5 лет. Ратифицировано Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины, перезагружены отношения с Китаем. Украина – часть инициативы «Один пояс – один путь». Также интенсифицированы переговоры по соглашениям о свободной торговле с Турцией и Израилем, завершается процесс присоединения Украины к Региональной Конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения товаров. Все это, а также ряд других мер, предпринятых государством, создало новые экспортные возможности, которыми украинские производители товаров и услуг могут пользоваться и уже активно пользуются», – говорит Каганяк.

Так, экспорт в Канаду за 10 месяцев составил $36,9 млн, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 61,5%. Европейский Союз стал основным торговым партнером: торговля с ЕС составляет 40,2% общего объема экспорта. В 2017 году Украина впервые получила контракт по тендеру GPA – международных публичных закупок. Кроме того, экспортеры начали интересоваться рынками, которые не являются простыми для экспорта, но перспективные, емкие и интересные с точки зрения увеличения объемов производства. Рост экспорта в Турцию составил 18,7%, в Индию – 31,7%, в Китай – 1,4%, ОАЭ – 37,3%, перечисляет позитивные моменты Марьяна Каганяк.

Однако не все эксперты настроены так оптимистично. Так, экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что мелким и средним предпринимателям непросто будет выходить на международные рынки.

«На следующий год у нас прогнозирована инфляция 9%, а учетная ставка Нацбанка – 14,5%. То есть стоимость денег в Украине в полтора раза превысила прогнозируемый показатель инфляции. Если производители будут оставлять деньги в Украине под 14,5%, плюс посреднические банков, а продавать свои товары только на 9% дороже, чем сейчас, они обанкротятся», – говорит он.

Торговля с Россией тоже растет

Самый активный товарообмен у нас по-прежнему происходит с Россией. Причем объемы торговли растут. За 10 месяцев 2017 года Украина закупила у страны-агрессора товаров на $5,52 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период в минувшем году. По данным НБУ, российская часть импорта увеличилась в нынешнем году с 12,5 до 14%.

В то же время Украина отправила в Россию товары на $3,26 млрд. Это на 12,5% больше, чем в 2016-м, но все равно почти вдвое меньше, чем российский импорт. То есть казна РФ обогатилась за счет Украины на $2,26 млрд.

По сравнению с довоенным 2013 годом, экспорт украинских товаров в Россию сократился на треть (на $1,57 млрд), а импорт – всего на четверть (на 1,94%). .

В Англию – мужская одежда, в Германию – женская

По-прежнему активно Украина завозит товары из Китая (на $4,54 млрд), Германии (на $4,51 млрд), Польши и Беларуси (на $2,7 млрд). Как сообщает НБУ, импорт из стран Евросоюза в 2017-м вырос на 25% (на 2,9 млрд долларов), из стран Азии, не считая Россию, – на 20% (на 1,3 млрд дол.)

Традиционно самую большую выручку Украина получает от экспорта металлов (8,1 млрд дол. по результатам 10 месяцев 2017 года), сельскохозяйственных культур ($7,5 млрд), жиров ($3,9 млрд), продукции машиностроения ($3,4 млрд) и продуктов питания ($2,3 млрд). Но в 2017 году украинские производители намного больше стали возить за границу олова (+64%), цинка (+60%) и меди (+158%). А также железнодорожных локомотивов (+85%), средств наземного транспорта (+47%) и продукции химической промышленности. Например, экспорт минерального горючего вырос на 56%, экспорт пороха и взрывчатых веществ – на 35%. Стали больше вывозить за границу натурального и искусственного меха (+51%), мяса, меда, круп и муки.

Самые большие потоки украинских товаров идут (если не считать Россию) в Польшу (на $2,22 млрд), Турцию (на $2 млрд) и Италию (на $1,9 млрд). Но покупаем мы в большинстве этих стран еще больше, чем продаем.

У Евросоюза интерес к украинским товарам разнообразный и иногда довольно неожиданный. Так, Великобритания больше всего закупает у нас изолированные провода – 45% от общего числа украинского импорта в эту страну. Но при этом в ТОП-10 товаров, которые Украина экспортирует в Великобританию, входят деревянные изделия украинских столяров и плотников, а еще – мужская одежда, хотя именно Великобритания является одним из мировых центров моды, в том числе мужской.

В Германии также пользуются популярностью украинский кабель, трубы и руда. Но при этом в ТОП-10 импорта из Украины вошли семена рапса (82 млн долларов) и женская одежда (мы продали ее в 2016 году на 50 млн долларов!).

В Северную Корею – муку, в Африку – мороженое и вино

Больше всего в этом году Украину обогатила торговля с Египтом и Индией. Например, у Египта мы закупили товаров на $62,6 млн, а продали на $1,5 млрд. В Индии закупили продукцию на 112 тыс. грн, а экспортировали – на $1,8 млрд.

По данным «офиса по продвижению экспорта», в Индию украинские производители отправляют преимущественно подсолнечное масло, пшеницу, бобовые культуры и другие овощи. А также… макуху, которая, в частности, используется для приготовления кормов в животноводстве. Кроме того, Индия покупает у Украины в больших количествах аммиак и другие минеральные удобрения.

Украинская сельхозпродукция и продукты питания экспортируются на все континенты. В частности, как сообщал союз «Мукомолы Украины», в прошлом году украинская мука отправлялась в Израиль и Палестину, Молдову и Индонезию, Азербайджан, Сьерра-Леоне, Анголу, Бенин, Камбоджу, Руанду, Нигерию, Ливию, Ирак и другие страны. При этом более 50% украинской экспортной муки поставлялось в Северную Корею.

Оказывается, Украина не только закупает китайские товары, но и экспортирует в Китай. Основные экспортные товары – железная руда и концентраты, постное масло, кукуруза и лес.

Интересно, что в Аргентину из Украины, кроме металла, едут холодильники и стулья. В Японию мы поставляем сигареты и сигары (это самая денежная группа товаров, $361 млн в 2016 году), а также... пух и перья птиц. В Кению – «яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные». В африканскую Гану активно завозится украинское мороженое. В Танзанию – вино. В европейскую Швецию едут украинские яхты (также входят в ТОП-10 украинского импорта в эту страну).