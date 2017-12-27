Украинское представительство Transparency International призвало Президента Петра Порошенко отозвать законопроект об антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Об этом говорится в заявлении на сайте международной организации.

«Представительство глобальной сети, исследовав положения законопроекта №7440, пришло к выводу, что отдельные его положения не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии от 06.10.2017», - говорится в сообщении.

Так, в ч.5 ст.8 проекта закона предусмотрена только совещательная роль общественного совета международных экспертов. Ее отрицательное заключение относительно кандидата на должность судьи может быть проигнорировано Высшей квалификационной комиссией судей Украины – 11 голосами из 16 членов ВККС. Однако Венецианская комиссия рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей. Следовательно, под вопросом чистота отбора судей.

Во-вторых, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ. В то же время – расширена на целый ряд преступлений, подследственных Национальной полиции Украины и Государственному бюро расследований.

«В заключении Венецианской комиссии четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел», - пояснили в организации.

В-третьих, в ч.2 ст.7 проекта закона определяет нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Так, кандидат кроме стажа работы в должности судьи/адвоката, научной деятельности, должен иметь значительный опыт осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, обладать знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. Такие требования существенно сужают количество потенциальных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, что, прогнозируемо, не позволит должным образом провести их отбор.

«Таким образом, есть обоснованные сомнения, что в случае принятия проекта закона Украины №7440 «О Высшем антикоррупционном суде» он позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда. ТІ Украина предлагает Президенту Украины отозвать законопроект №7440 внести доработанный с учетом вышеуказанных рекомендаций Венецианской комиссии», - резюмировали в организации.

Напомним, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря.