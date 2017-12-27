«В любом деле главное — результат. Если обмен все-таки состоится, Медведчуку можно будет сказать большое спасибо». Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

Как известно, на сегодня запланирован обмен по формуле «306 на 74»: 74 человека вернутся из неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, в свою очередь Киев отдаст в ОРДО и ОРЛО 306 человек.

Как заявил ранее Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, место и дату обмена не сообщают в целях безопасности.

«Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности, а 27 декабря утром каждая из сторон сообщит об этом представителям СМИ», — сказал Медведчук журналистам.

25 декабря, завершился заключительный этап переговоров по освобождению украинских граждан. Этот процесс активизировался после того, как 15 ноября В.Медведчук обратился к президенту Российской Федерации В.Путину с просьбой оказать содействие в проведении данного обмена. Тогда патриарх Кирилл поддержал инициативу Виктора Медведчука, а Владимир Путин обратился к главам непризнанных республик с призывом провести такой обмен, на что было получено их согласие.

Напомним, Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря его участию в переговорах домой вернулись более 404 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, в Украину вернулись осужденных в РФ Надежда Савченко, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев.