Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что публичное «сведение счетов» в его отношениях с директором НАБУ Артемом Сытником было ошибкой. Об этом он сказал во вторник вечером в интервью украинским телеканалам, сообщает Радио Свобода.

«Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях после его возвращения из США. Мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют, и другие вещи - в том числе, с моей стороны. Этого не понимают ни украинцы, ни за рубежом», - заявил Луценко.

Он также добавил, что публичные выступления с обвинениями в адрес ГПУ со стороны НАБУ и наоборот наносили удар правоохранительной системе.

«Поэтому я сразу предлагал тогда и сейчас стою на том, что нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу», - добавил Луценко.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости межведомственных конфликтов в прокуратуре.