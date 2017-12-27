Хозяином дома, который ограбили 25 декабря в Голосеевском районе Киева, оказался главный пульмонолог Украины 68-летний Юрий Фещенко, сообщает ТСН.

Соседи преступлением удивлены, потому что свой район называют очень спокойным. Никаких признаков ограбления они не увидели и не услышали – говорят, все было, как всегда, тихо. Ограбленный мужчина днем ​​вышел на работу, однако с прессой общаться не захотел – отказ журналистам объяснили проблемами со здоровьем. На звонки не отвечает ни сам академик, ни его жена

В сюжете отмечается, что у пострадавших украли 15 миллионов.

Академик Фещенко, согласно декларации, имеет три квартиры, два земельных участка и два частных дома, ювелирные украшения.

В начале года директор жаловался, что Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии, который он возглавляет, находится в затруднительном положении: зарплату сотрудникам не выдают, денег нет даже, чтобы кормить пациентов. Медики даже обратились к общественности с призывом о благотворительной помощи.

Напомним, около 22:00 25 декабря в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица в черной одежде и в масках.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.