Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией «Киноквартал» контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии «Он и Она».

Как сообщает пресс-служба агентства, проект этой картины стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Режиссером является Владимир Зеленский, авторами сценария – Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры – Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир. Сумма государственной финансовой поддержке проекта составляет 17 млн ​​620 тыс. 596 грн, при общей стоимости производства 35 млн 960 тыс. 400 грн.

Муж и жена переживают кризис отношений и решают расстаться. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, чего не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланирован на февраль 2019 года.

Напомним, в 2016 году студия «Квартал 95» сняла заявку на свои проекты с конкурсного отбора кинопроектов, которые получат государственную финансовую помощь.