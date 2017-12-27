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Проверка биометрических данных на административной границе с оккупированным Крымом, которая начнет полноценно действовать с 1 января, не будет касаться граждан Украины, которые там проживают. Об этом Крим.Реалии сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных не будет осуществляться», - пояснил Слободян.

Он также напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму недействительны.

«Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, незаконно попавший в Крым и пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, так как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу», - добавил Слободян.

С 1 января 2018 года в Украине вводятся новые правила пересечения границы для иностранцев, в том числе и для граждан России. 27 декабря система биометрического контроля на границе с Россией должна заработать в тестовом режиме.
ForUm

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