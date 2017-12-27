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За минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое ранены, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На луганском направлении в вечернее время враг не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных сил Украины. Также из стрелкового оружия российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского, в светлое время суток зафиксирован пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. Следует отметить, что применение беспилотников запрещено Минскими договоренностями.

На других ключевых участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО  с полуночи 23 декабря.   
ForUm

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