Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство евромайдановцев. Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека в Facebook.

«Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, отпустили из-под стражи», - написала она в Facebook.

Адвокат уточнила, что этот эпизод касается покушений на убийства «титушками» митингующих 18 февраля 2014 вечером на перекрестке ул. Владимирской и Большой Житомирской.

«Это после нападения на Веремия, то самое место преступления», - уточнила Дейнека.

Как сообщал ForUm, причастному к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину дали 2 года условно. Генпрокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор суда.