Правительственный переводчик Станислав Ежов, подозреваемый в шпионаже в пользу России, не планирует подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в окружении защиты Ежова.

По его словам, на данный момент это бесполезно и бессмысленно.

Однако, возможно, в дальнейшем, будет подано ходатайство о смене меры пресечения.

При этом защита Ежова отказалась комментировать данную информацию.

Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.

22 декабря Шевченковский районный суд Киева арестовал Ежова на два месяца.