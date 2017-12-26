Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует на 26% поднять индикативную цену угля в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию в 2018 году, на основе которой рассчитываются тарифы для конечных потребителей.



Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора обосновании к проекту решения «Об утверждении прогнозной оптовой рыночной цены на 2018 год», передает УНИАН.

«Индикативная цена угля… составляет 83,08 долл. за тонну, что на 25,8%, или на 16,4 долл. за тонну выше индикативной цены угля, которая учитывалась при пересмотре прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на 2017 год», - сообщается в документе.

Также отмечается, что в ноябре на европейском рынке сложилась средняя цена угля на уровне 93 долл. за тонну, что на 11,9% больше того значения, от которого отталкивается комиссия для расчета ОРЦ на 2018 год.

Ссылаясь на данные Минэнергоугля, НКРЭКУ прогнозирует в следующем году увеличение генерации электроэнергии, произведенной на ТЭС, на 9,6% - до 49,5 млрд кВт-ч. Комментируя увеличение цены угля, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус, заявил, что это позволит энергокомпаниям, в том числе ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработать 13,5 млрд грн. «Теперь уголь хотят учитывать по цене на 20 долл. за тонну больше, то есть еще плюс 500 млн долл. (13,5 млрд грн) в 2018 году», - написал Герус на своей странице Facebook.

Он считает, что рост стоимости угля приведет к увеличению цен на электроэнергию для промышленности на 10-15%.

Напомним, с апреля 2016 года цена угля в структуре тарифов на электроэнергию, которую производит тепловая генерация определяется по скандальной формуле «Роттердам+». В середине февраля этого года Герус заявил, что тепловая генерация дополнительно заработала более 10 млрд грн благодаря использованию этой формулы.