В Украине появилась новая схема заработка на обмане автозаправок. Об одной из таких схем обмана написал блогер Геннадий Колосов на странице в Фейсбук.

По словам Колосова, пытающиеся заработать поднимают скандал с якобы недоливом топлива во время заправки машины.

«Приехал и просишь заправить полный бак. Автомат наливает 60 литров, вы делаете фото с этой цифрой. И тут начинается самое интересное и важное – поднять волну негодования. Как 60 литров? У меня бак на 50, максимум сюда всегда помещается только 52! Это что значит? Что заправка взяла денег за 60 литров, а я получил только 52», - рассказывает о схеме Колосов.

Блогер приводит пример с аналогичными постами в соцсетях.

«На заправке хотят доказать свое и проверить количество налитого бензина или работу колонки. Но тут важно не соглашаться. Ведь все опытные автомобилисты знают, что по техническим характеристикам в баке есть резервное место», - объяснил блогер.

Он отметил, что в зависимости от марки авто там помещается до полутора десятка дополнительных литров.

«Делаете запись в соцсети и для подогрева ситуации заказываете платных комментаторов. Вот, например, как в этом случае. И посыпалось негодование на заправку. Не доливают! Боты смогут насыпать несколько десятков комментов за два часа», - рассказал Колосов.

Блогер уверен, что такая схема с неполным-полным баком часто прокручивается, если заправку «заказали» конкуренты или есть желание подзаработать.

«Зарабатывать таким способом можно только на мелких заправках. Они не будут разбираться, кто прав и кто виноват. Просто вернут деньги клиенту, чтобы утихомирить его. Но с крупными сетями заправок это не проходит. Там просто так вам деньги не вернут – будут разбираться с вашим баком и таки докажут, что туда поместиться далеко не 50 литров бензина», - резюмировал блогер.