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Привлечением к уголовной ответственности журналистов «Радио Свобода» займется не только Нацполиция, но и ГПУ. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Украинский выбор — Право народа». 

Печерский районный суд Киева 21 декабря удовлетворил иск Виктора Медведчука относительно бездействия Генеральной прокуратуры Украины ‒ невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, отметили в пресс-службе.

«После совершенных журналистами «Радио Свобода» 5 и 7 ноября 2017 года провокационных действий, имеющих все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни), 9 ноября Медведчук направил в Генеральную прокуратуру Украины заявление об уголовном правонарушении ‒ незаконном сборе, использовании и распространении конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи», — говорится в заявлении «Украинского выбора».

Сбор и распространение подобной информации, напомнили в пресс-службе, противоречат праву гражданина на неприкосновенность частной жизни, закрепленному частью первой статьи 32 Конституции Украины.

«Часть вторая этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. По этому поводу Конституционный Суд Украины в своем решении от 20 января 2012 года по делу № 1-9/2012 отметил, что конфиденциальной информацией о лице являются любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельства, события, отношения и т. д., связанные с лицом и членами его семьи. В этом же решении Конституционный Суд исходит из допустимости сбора и распространения информации относительно лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, осуществление должностных или служебных полномочий. Медведчук таким лицом не является», — пояснили в «Украинском выборе».

В пресс-службе также напомнили, что ранее суд обязал Нацполицию внести сведения о данном уголовном правонарушении в ЕРДР.

«Представители «Радио Свобода», стремящиеся уйти от заслуженного наказания и готовые ради этого оказывать давление на следствие, уже обращались с запросами к Национальной полиции, используя нерасторопность государственных институтов для осуществления информационных провокаций. Ответственно заявляем: информация о результатах судебного рассмотрения и вынесенных решениях направлена в Нацполицию и Генпрокуратуру Украины», — подытожили в «Украинском выборе». 
ForUm

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