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Окружной админсуд Киева рассмотрит по существу иск экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающемся в дополнительной защите 3 января.

Соответствующее решение объявила судья Татьяна Скочек, сообщает Укринформ.

«Рассмотрение иска по существу назначено на 3 января 2018 года», - сказала судья.

Саакашвили требует признать противоправным и отменить решение Миграционной службы от 1 ноября 2017 года об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающемся в дополнительной защите.

Политик назвал это решение «маленькой тактической победой».

«Сегодня окружной админсуд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до Нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве», - написал Саакашвили в Facebook.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. 

 
ForUm

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