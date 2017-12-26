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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что было бы лукавством сейчас направлять приглашение на предстоящие в 2018 году выборы президента РФ украинскому Центризбиркому.

Она отметила, что ЦИК РФ направлял приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве, в том числе, украинским коллегам, но ответа не получил.

«Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы в Украину. Это нереально», — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос, направит ли российский ЦИК приглашение наблюдать за выборами Центризбиркому Украины, сообщает РИА Новости.

«В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями», — подчеркнула она.

Глава ЦИК РФ заметила, что ведомство предпринимало все усилия, чтобы во время прежних избирательных кампаний хотя бы у граждан России, проживающих в Украине, была возможность там проголосовать. «И то — вы знаете — насколько сложно было, как этому препятствовали», — уточнила Памфилова. 
ForUm

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