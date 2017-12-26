Сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ и военной прокуратурой пресекли деятельность преступной организации, занимавшейся похищением и убийствами людей в Киеве. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время пресс-конференции.

«Наиболее резонансное раскрытие на прошлой неделе... Пресечена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в городе Киеве», - отметил он.

По словам главного полицейского, в раскрытии деятельности этой преступной организации принимали участие сотрудники Нацполиции, специального подразделения СБУ, а также военной прокуратуры, поскольку «очень дерзко работала эта группа», сообщает Укринформ.

Князев сообщил, что спецоперация по задержанию членов преступной организации проведена 15 декабря. Он рассказал, что на территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны 5 активных членов преступной группировки, организатор же, по его данным, задержан на территории соседнего государства, однако какого именно, Князев не уточнил.

Руководитель Нацполиции подчеркнул, что в ходе спецоперации удалось раскрыть ряд дел по убийствам и посягательствам на жизнь людей в столице. В частности, установлена причастность пяти задержанных к избиению бизнесмена 29 марта, подрыву возле столичного вуза 1 мая и покушению на бизнесмена 23 июня по ул. Тургеневской. Кроме того, задержанные подозреваются и в организации убийства помощника директора государственного концерна «Укрспирт» Виктора Панкова 30 мая в Дарницком районе столицы.

Как сообщал Укринформ, Панков был застрелен в Киеве 30 мая. В свое время он дважды занимал должность руководителя ГП «Укрспирт».