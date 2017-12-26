Печерский районный суд Киева арестовал 1,2 млн долларов, изъятые у бывшего заместителя главы Администрации Президента, депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В июле был проведен обыск индивидуальных банковских сейфов в УкрСиббанке, в ходе которых выявлены и изъяты наличные средства на общую сумму 1 182 900 долларов.

В октябре данные средства были признаны вещественными доказательствами.

У следствия есть достаточные основания считать, что изъятая сумма была получена из неофициальных источников, с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал 1,2 млн долларов, изъятые в ходе обыска.

Напомним, в начале июля у бывшего председателя Сумской ОГА и заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках 1 млн 180 долл. вместо задекларированных ним 572 тыс. долл.

14 июля апелляционный суд подтвердил правомерность ареста 12 квартир и 3 паркомест, принадлежащих 20-летней дочери Чмыря.

21 июля прокурор Сумской области подписал уведомление о подозрении Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.