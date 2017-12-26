В декабре 40 народных депутатов почти не принимали участия в голосованиях Верховной Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что за месяц состоялось 11 пленарных заседаний ВР, на которых в среднем присутствовали 330 народных депутатов из 423.

Среди фракций и групп ВР лучше всх посещали заседания депутаты «Народного Фронта» и «Блока Петра Порошенко», хуже всего - «Воли Народа».

По данным письменной регистрации, в среднем на пленарных заседаниях ВР было зарегистрировано 85% депутатов НФ (69 нардепов), 83% - БПП (114), 78% - ВО «Батькивщина» (15), 76% - внефракционных (38), 75% - «Самопомочи» (18), 72% - Радикальной партии Олега Ляшко (15), 70% - «Видродження» (18), 69% - «Оппозиционного блока» (29), 61% - «Воли Народа» (10).

Часть нардепов были зарегистрированы на заседаниях ВР, но игнорировали голосования. Так, 40 народных депутатов почти не голосовали в декабре, пропустив более 90% голосований. Из них 13 являются членами фракции «Оппозиционный блок», 11 - внефракционных, по 5 из ВО «Батькивщина» и БПП, по 2 из «Воли Народа» и НФ, по 1 из РПЛ и «Видродження».

Среди нардепов, которые почти не голосовали, есть ряд известных фамилий. В частности, Евгений Мураев, Вадим Рабинович, Дмитрий Ярош (не проголосовали ни разу за месяц), Олесь Довгий (11 голосований), Юрий Бойко (19), Дмитрий Добкин (20), Владимир Парасюк (24), Сергей Кивалов (29), Наталья Королевская (30).

Всего в декабре произошло 426 голосований, на которых был принят 21 законодательный акт.