Украинская активистка Лариса Китайская намерена обжаловать вынесенный подконтрольным Кремлю Ялтинским городским судом приговор к двум годам условного срока за публикации в социальных сетях. Об этом она рассказала в комментарии Крым.Реалии.

«Они дали мне максимальное наказание, несмотря на то, что меня обвинили ни за что и прошли все сроки давности. Вчера в суде мне не дали возможности защищаться, отклоняли все мои ходатайства, отказывали в допросе свидетелей», – отметила Китайская.

Активистка называет вынесенный приговор «пытками».

«У меня гипертоническая болезнь и вместо того, чтобы выехать, я буду вынуждена находиться во всей этой нервной обстановке. Это будет угрожать жизни и здоровью моей и моего мужа – он больной человек и сейчас после операции. Кроме того, у меня нет гарантии, что они за это время ничего не подсуетят, не подсунут мне что-то за этот период. Я не могу видеть своих близких и даже не могу поехать в храм», – добавила она.

Приговор предполагает отбывание срока на территории города Ялты. В случае хорошего поведения, спустя полтора года, осужденный может попросить закрыть судимость, однако активистка этого делать не намерена.

Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд 25 декабря приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую к двум годам условного срока за публикации в социальных сетях. Ее обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

12 августа 2016 года Китайской российские силовики вручили подозрение о совершении преступления и подписку о невыезде. До этого подконтрольная России прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Ялты, которая, как утверждают в ведомстве, «распространяла в интернете русофобские идеи».

Китайская впервые была задержана сотрудниками ФСБ России в Ялте 18 июля 2016 года. После этого в ее квартире провели обыск.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство по незаконному задержанию и обыску жилья в Ялте гражданки Украины. По данным фактам начато досудебное расследование уголовных производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), ст.162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.