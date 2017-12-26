Пресс-секретарь верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение запретить российскому оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в президентских выборах 2018 «ставит под серьезное сомнение политический плюрализм» и перспективы демократических выборов в России.

Представительница Могерини Майя Косьянчич 26 декабря заявила, что «политически мотивированные обвинения не следует использовать, чтобы запретить участвовать в политической жизни», передает Радио Свобода.

«Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные условия игры, в том числе и на президентских выборах», - сказала Косьянчич.

Напомним, 25 декабря центральная избирательная комиссия России отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года. На своем заседании комиссия сослалась на судимость оппозиционера в деле «Кировлес», по которому в 2013 году суд в России назначил оппозиционеру наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.

Европейский суд по правам человека признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако суд вновь признал оппозиционера виновным в «хищении средств», осудив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, - к пяти годам условно.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них, кроме Навального, в частности, намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.