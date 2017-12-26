также в разделеОбщество
Привлечением к уголовной ответственности журналистов «Радио Свобода» займется не только Нацполиция, но и ГПУ 14
Князев назвал число убитых за год полицейских 28
НАПК нашло нарушения в е-декларации Омеляна 26
Полиция до сих пор не установила личности подозреваемых в убийстве Шеремета 18
На новогодние праздники порядок будут охранять 10 тысяч правоохранителей 14
Суд разрешил снять с сына Авакова электронный браслет 35
В Симферополе после обысков российские силовики забрали с собой женщину 58
В зоне АТО начнет вещать новый украинский телеканал 29
Бывший «полицейский ДНР» пытался выехать на заработки в Германию 34
WP: ГРУ РФ запустило в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана в 2014 году 89
Количество пленных на Донбассе возросло до 170 человек 104
Боевики дважды за сутки нарушили перемирие, потерь среди военных нет 41
В эфире секретной военной радиостанции РФ прозвучало «Слава Украине» 209
Медведчук заявляет: договоренность об обмене 27 декабря достигнута 295
Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря 71
Крымчан будут штрафовать за авто на украинских номерах 62
СМИ: Приговор Зайцевой могут значительно смягчить 206
Зубко назвал трудовую миграцию крупнейшей угрозой после войны 138

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного села Залесье обнаружили двух юношей. 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП. Материал направлен в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги