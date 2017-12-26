Государственное ипотечное учреждение под госгарантии получило разрешение под 4,5% годовых сроком на 15 лет взять кредит у Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на 500 миллионов долларов для обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 18 декабря 2017 № 1008 «Некоторые вопросы внешних заимствований Государственного ипотечного учреждения», опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер».
Правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли по осуществлению Государственным ипотечным учреждением внешних заимствований для финансирования государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга».
В постановлении говорится, что предусматривается отсрочка срока погашения кредита (льготный период) на три года. Первой датой погашения основной суммы кредита определяется дата, которая наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты получения первой суммы по кредиту. Процентный период - каждые полгода, условия погашения кредита - основная сумма долга погашается 24 (двадцатью четырьмя) равными частями каждые полгода.
Напомним, Государственное ипотечное учреждение получило возможность обеспечивать жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время