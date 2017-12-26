также в разделеЭкономика
Цены на украинских АЗС продолжают расти 30
В Украине снова может подорожать электроэнергия 46
Расходы на культуру в 2018 году увеличили на 52% 27
В МВФ озвучили главные риски бюджета-2018 47
Коболев: Задача «Нафтогаза» на 2018 – остановка «Северного потока-2» 97
США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле 89
Коболев рассказал, когда будет окончательная сумма расчетов с «Газпромом» 455
Выигрыш «Нафтогаза»: Порошенко поздравил украинцев с исторической победой 147
«Нафтогаз» не будет платить «Газпрому» за поставки газа в ОРДЛО 81
«Газпром»: Арбитраж обязал «Нафтогаз» заплатить $2 миллиарда задолженности 109
«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» арбитраж по контракту на поставку газа 303
Курс Bitcoin упал ниже $14 тысяч 63
На межбанке курс гривни упал до 28 за доллар 60
Белорусский госбанк хочет купить украинскую «дочку» «Сбербанка» 85
Рост промпроизводства в Украине замедлился до 0,3% 39
В Минэнерго объяснили резкое подорожание топлива 74
«Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности 59
Украина вернула под госконтроль порт во Вьетнаме 139

Государственное ипотечное учреждение под госгарантии получило разрешение под 4,5% годовых сроком на 15 лет взять кредит у Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на 500 миллионов долларов для обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 18 декабря 2017 № 1008 «Некоторые вопросы внешних заимствований Государственного ипотечного учреждения», опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер».

Правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли по осуществлению Государственным ипотечным учреждением внешних заимствований для финансирования государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга».

В постановлении говорится, что предусматривается отсрочка срока погашения кредита (льготный период) на три года. Первой датой погашения основной суммы кредита определяется дата, которая наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты получения первой суммы по кредиту. Процентный период - каждые полгода, условия погашения кредита - основная сумма долга погашается 24 (двадцатью четырьмя) равными частями каждые полгода.

Напомним,  Государственное ипотечное учреждение получило возможность обеспечивать жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги