Государственное ипотечное учреждение под госгарантии получило разрешение под 4,5% годовых сроком на 15 лет взять кредит у Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на 500 миллионов долларов для обеспечения жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 18 декабря 2017 № 1008 «Некоторые вопросы внешних заимствований Государственного ипотечного учреждения», опубликованном в сегодняшнем номере газеты «Урядовый курьер».

Правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли по осуществлению Государственным ипотечным учреждением внешних заимствований для финансирования государственного инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга».

В постановлении говорится, что предусматривается отсрочка срока погашения кредита (льготный период) на три года. Первой датой погашения основной суммы кредита определяется дата, которая наступает через 36 (тридцать шесть) месяцев с даты получения первой суммы по кредиту. Процентный период - каждые полгода, условия погашения кредита - основная сумма долга погашается 24 (двадцатью четырьмя) равными частями каждые полгода.

Напомним, Государственное ипотечное учреждение получило возможность обеспечивать жильем граждан Украины на условиях финансового лизинга.