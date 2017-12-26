В Симферополе российские силовики увезли женщину после обыска на улице Дарвина.

По его сведениям, проживающая на улице Дарвина женщина, предположительно хозяйка дома, села в один из автомобилей «Газель».

Сообщается, что это происходило без применения силы со стороны силовиков. Имя женщины пока неизвестно, сообщает Крым.Реалии.

По данным общественного объединения «Крымская солидарность», силовики отвезли женщину в управление Следственного комитета по Крыму на улице Киевской.

Активисты уточнили, что на месте второго обыска на улице Хайри Эмир-Заде находились 2 женщины с 5 маленькими детьми. Активисты говорят, что силовики проводят обыск на обоих этажах дома. О задержаниях не сообщается, соседей и родственников не пускают на место проведения «следственных мероприятий».

Ранее стало известно, что в Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.